РИАМО - 21 июл. В округе Луховицы и Коломенском округе временно ограничили движение транспорта по четырем мостам и переправам из-за повышения уровня воды в Москве-реке, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для сохранности конструкций разведен Митяевский наплавной мост в Коломне. В Луховицах ограничено движение на переправах через реку Ока у сел Ловцы и Белоомут. При помощи понтонов там осуществляется пассажирская перевозка.

«В штатном режиме работают переправа у села Дединово, Черкизовский и Голутвинский мосты. 20 июля было ограничено движение по Бобреневскому наплавному мосту в Коломне», — добавляется в сообщении.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда.

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