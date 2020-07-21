РИАМО - 21 июл. По сравнению с прошлой неделей, число поездок в метро выросло на 10 тысяч, однако по сравнению с тем же периодом прошлого года число поездок уменьшилось на 27%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На 21% сократилось число поездок на пригородных электричках, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Но за неделю показатель увеличился на 20 тысяч», — говорится в сообщении.

Число поездок на каршеринге сегодня составило 20 тысяч. Количество поездок на наземном транспорте по сравнению с таким же периодом прошлого года уменьшилось на 27% и на 10 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей.

На 10% реже по сравнению с прошлым годом стали пользоваться такси: по сравнению с прошлой неделей число поездок уменьшилось на 2 тысячи.

Общее число личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилось на 4%, без изменений по сравнению с прошлой неделей. Загруженность дорог по данным «Яндекса» составила пять баллов. Это на один балл больше в сравнении с прошлым годом и прошлой неделей.