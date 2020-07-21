РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Парк «Наташинские пруды» в подмосковных Люберцах менее чем за два месяца посетило порядка 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«После режима самоизоляции люди все больше стали проводить время на свежем воздухе, в том числе и в парках культуры и отдыха. В последнее время наблюдается значительный рост посетителей подмосковных парков. За прошлую неделю в лидерах по посещаемости оказался и парк Люберец. Парк «Наташинские пруды» нашего округа посетили 9,5 тысячи человек», - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Московской области насчитывается 117 парков. Общая площадь парков с 2017 по 2019 год выросла с 1804 до 2401 гектара.