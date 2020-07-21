РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Анна Парпеева стала лауреатом I степени Международного фестиваля–конкурса «Золотой кубок России», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Воспитанники музыкальной школы продолжают радовать успехами на конкурсах и фестивалях. Анна Парпеева исполнила композицию «Свободная птица» и стала лучшей в номинации «Эстрадный вокал», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что конкурс проходил в режиме онлайн.

«Поздравляю Анну и ее преподавателя Татьяну Лощенову. Пусть впереди будет еще много ярких побед!» - заключил глава Люберец.