РИАМО - 21 июл. Неизвестный напал с ножом на мужчину в районе Туристской улицы в столичном районе Северное Тушино, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел поздно вечером 19 июля. Неизвестный нанес пострадавшему колото-резаную рану грудной клетки.

«Пострадавшего с колото-резаными ранениями груди госпитализировали», — сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.