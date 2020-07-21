РИАМО - 21 июл. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) совместно с фестивалем Alpaca Wellbeing Fest разыграет среди своих подписчиков в соцсети Instagram целую сумку йогуртов, которую доставят на дом.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать скриншот сторис. После этого нужно выложить его у себя в сторис, отметив на нем аккаунты @riamo.ru и @alpaca_wellbeing. Аккаунты участников должны быть открытыми.

Итоги конкурса будут подведены 29 июля. Пять победителей получат фирменные сумки с йогуртами. Их доставят на дом по Москве и Подмосковью.

Фестиваль Alpaca Wellbeing Fest пройдет 1 августа в Можайском городском округе.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.