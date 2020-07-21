РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Горячее водоснабжение в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска приостановили во вторник из-за проведения аварийных работ, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«По информации диспетчерской ООО «Энергоинвест», горячее водоснабжение микрорайона Изумрудные холмы приостановлено до 19:00 вторника, 21 июля», - говорится в сообщении.

В настоящее время АО «Мосгаз» проводит аварийные работы на газопроводе высокого давления. В связи с этим прекращена подача газа к котельной ООО «Энергоинвест».

Телефон диспетчерской ООО «Энергоинвест»: 8(495)357-24-21.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - заключается в материале.