Роспотребнадзор и Минпросвещения подтвердили, что учебный год начнется в очном формате с 1 сентября, однако, во многом школьникам придется учиться по-новому. Насколько легко детям будет влиться в учебу, ждать ли родителям возвращения «дистанционки» и что покупать – школьную форму или ноутбук, выясняла обозреватель РИАМО.

Учебный год по новым правилам

Несмотря на опасения родителей, новый учебный год начнется с 1 сентября в школах в очном формате – это уже подтвердили в Минпросвещения России. Однако учиться школьники будут по новым правилам.

Чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, Роспотребнадзор подготовил следующие рекомендации:

– перед открытием в учебном учреждении нужно провести генеральную уборку;

– в школах должны установить дозаторы с антисептиком;

– за каждым классом закрепят собственный кабинет, в котором будут проходить все уроки;

– чтобы исключить общение обучающихся из разных классов, перемены для них будут проводиться в разное время;

– по возможности учителям рекомендуется сократить число обучающихся в классе. Вероятно, некоторым школам придется возвращать вторую смену;

– запрещено объединять обучающихся и воспитанников из разных классов в одну группу продленного дня, а также формировать «вечерние дежурные» группы;

– каждый день при входе в школу детей ждут «утренние фильтры» с обязательной термометрией. Если температура у ребенка поднимется в течение дня, ученика немедленно изолируют и вызовут родителей;

– уроки физкультуры будут в максимальном объеме проводить на свежем воздухе, а количество занятий в спортивном зале сократят.

Важное изменение коснется и традиционных линеек – привычного единого праздничного сбора учеников школы в 2020 году не будет. Однако в урезанном виде линейки, возможно, разрешат провести. Какими им быть, пока решают в Роспотребнадзоре.

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Школы готовы к новому сценарию

«Мы готовимся к худшему сценарию. Перемещаться в школе будем ограниченно, по времени. Уже даже представляем, как именно это будет выглядеть. Однако опасаться в этом плане родителям нечего. Учиться начнем, как и до коронавируса, в очном формате с использованием всех методик, приемов и материально-технической базы», – уверен учитель истории и обществознания химкинской гимназии № 9, призер конкурса «Учитель года России – 2018» Григорий Назаров.

Многие школьники и родители переживают, что новые рекомендации ограничат право детей на общение и у них не будет возможности встречаться с друзьями из других классов.

«Действительно, у каждого класса будет свое ограниченное время перемены, и пересекаться с другими ребятами будет тяжело. Однако, по моему мнению, это прекрасная возможность открыть что-то новое и интересное в своих одноклассниках, увидеть вещи, которые раньше не замечал», – считает преподаватель.

Кроме того, никто не запрещает друзьям из разных классов видеться после уроков, ходить в кино и общаться с помощью современных средств коммуникации.

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Вернется ли дистанционное обучение

Весной многих родителей больше страшило дистанционное обучение, чем коронавирус. И сегодня, в разгар каникул, многие из них содрогаются от мысли, что через пару недель очной учебы школьников вновь отправят домой.

«В плане дистанционного обучения очень многое зависит от школы. Если она полностью перекладывает ответственность за «дистанционку» на родителей, при всем моем уважении к коллегам, это означает, что коллектив школы не очень профессионален. Такие истории во время карантина мы слышали», – объясняет Назаров.

В похожем случае педагог советует родителям занять активную позицию, сесть за стол переговоров с коллективом школы и наметить пути взаимодействия, разграничить функционал.

«Семья, безусловно, должна принимать участие в воспитании и обучении ребенка, но, думаю, пока ученик посещает школу, не самое длительное», – уверен учитель.

Кроме того, один из самых популярных вопросов на родительских форумах сейчас: «На что тратить семейный бюджет – на новую школьную форму или ноутбук?» Назаров советует соблюдать баланс. По его мнению, школьная форма однозначно нужна, ведь учебный год начнется в стандартном формате. Однако тратить много он не советует –неизвестно, как долго продлится очное обучение, и когда начнется волна сезонной заболеваемости. Что же касается покупки ноутбука или планшета, в новых условиях они точно будут не лишними.

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Что будет с уровнем образования

Еще один родительский страх связан с уровнем образования. Многие опасаются, что плавающий формат обучения – от очного к дистанционному и обратно – негативно отразится на качестве знаний. Однако Григорий Назаров подчеркивает: очень важно, как именно строит учитель процесс обучения.

Он убежден, что детям будет не сложно временно вернуться к «дистанционке», если их учитель подойдет к организации такой формы обучения ответственно.

«Все начинается с учителя. Если он не умеет работать с онлайн-платформами, есть несколько вариантов. Первый – попросить помощи у коллег. А второй – учиться работать в интернет-пространстве у детей. За последние месяцы у меня собралось много историй, когда именно дети предлагали учителям попробовать те или иные платформы, сами объясняли, как ими пользоваться, и в итоге процесс обучения от этого только выигрывал», – рассказывает педагог.

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Чем могут помочь родители

Быстрее влиться в учебный процесс после карантина, каникул и стрессов ребенку поможет родительская поддержка. А вот гиперопека и привычка учиться за своего школьника лишь навредят.

Опыт минувших месяцев показал, что привычка писать и решать под диктовку пагубна для ребенка. При возврате к дистанционному обучению преподаватель советует обязательно составить план на день, включив туда утреннюю зарядку. Важно не учиться за ребенка, а поддерживать его, быть готовым всегда выслушать и обменяться мнениями.

«Это дает мощный толчок в плане самоощущения, положительных эмоций и высокой мотивации. Ребенок понимает, что у него получается, он чувствует родительскую поддержку и в то же время свою самостоятельность. Он видит, где у него пробелы и хочет их исправить. Это и есть путь к успеху», – отмечает Назаров.