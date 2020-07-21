РИАМО - 21 июл. В столице расследуют уголовное дело по фактам нападений на женщин в вечернее время, подозреваемого уже задержали, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Следствие предполагает, что за период с 3 июля на территории района Южное Бутово мужчина по вечерам нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

«В правоохранительные органы за указанный период обратились семь пострадавших от действий мужчины, которые описали одинаковые приметы нападавшего», - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении указанного преступления задержали мужчину 1991 года рождения. Его опознали трое потерпевших.

Как сообщили в столичном главке МВД России, подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Западному административному округу. По фактам возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. В настоящее время задержанный передан в следственные органы для принятия решения по существу.