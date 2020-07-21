РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 июл. Молодые жители подмосковных Люберец смогут устроиться на работу в почтовое отделение, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Все больше молодых специалистов связывают свои профессиональные и карьерные амбиции с «Почтой России». С начала года в почтовые отделения Московской области было принято 170 сотрудников в возрасте до 35 лет, в московские отделения – 1307 человек. Сотрудница отдела по поддержке и мониторингу сети Люберецкого почтамта Лада Грязнова пришла в компанию сразу после школы. Ей было важно совмещать работу и учебу.

«Я пришла на почту в 18 лет. Потом поступила в Гжельский государственный университет, моя специализация – туризм. Работаю на почте уже более года, занимаюсь обращениями наших клиентов. Уверена, в будущем этот опыт пригодится. Я уже научилась общаться с людьми, понимаю специфику разговора с разными поколениями. Считаю, что правильно выбрала первое место работы», – сказала Грязнова.

Сегодня крупнейшее отечественное предприятие предлагает вакансии оператора связи, почтальона, сортировщика. Интересная работа в экономическом и логистическом блоках. Для всех почтовиков организуется профессиональное обучение, выплачивается официальная заработная плата. В этом году «Почта России» создала свой Корпоративный университет.