РИАМО - 21 июл. Два комплекса по переработке полимеров во вторичные прозрачные гранулы планируют построить в Подмосковье до конца 2021 года, сообщил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Заводы построят около КПО «Дон» в Кашире и «Север» в Сергиевом Посаде, уточнил Шипелов.

«Мы будем перерабатывать 200 тысяч тонн полимеров, и дальше мы будем производить зеленые гранулы. Каждый такой комплекс по 100 тысяч тонн стоит порядка 2,7 миллиарда рублей. Первые два завода будут построены к концу 2021 года», - сказал Шипелов.

Он отметил, что эти предприятия приближают к цели нулевого захоронения отходов и созданию циклической экономики, потому что зеленая гранула - это то сырье, которое не уступает первичному сырью.

«Это очень большой объем. К 2025 году на территории Московской области 25% того, что делается из пластика, будет делаться из вторичных полимеров», - уточнил Шипелов.

При этом в будущем планируются инвестиции в размере порядка 30-40 миллиардов рублей, чтобы построить такие комплексы рядом со всеми крупными КПО, заключил Шипелов.