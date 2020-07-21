РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с членами Союза промышленников и предпринимателей поздравил с 60-летним юбилеем генерального директора компании по производству безалкогольных напитков «Лидер» Евгения Клинецкого, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Лидер по жизни! От всей души поздравляю Евгения Федоровича с юбилеем! Успехов, благополучия, семейного счастья, процветания! Вашей энергии позавидует любой!» - сказал Ружицкий.

Он также добавил, что сегодня продукцию ООО ПК «Лидер» знают далеко за пределами Москвы и Московской области. Компания на рынке более 20 лет. Она производит свыше 100 наименований соков, нектаров, минеральной воды, фруктовых газированных напитков, ягодных морсов и домашнего лимонада.

Свою продукцию предприятие реализует через крупнейшие федеральные и локальные торговые сети.