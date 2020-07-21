РИАМО - 21 июл. Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Среди национальных целей значатся, например, увеличение численности населения страны и создание комфортных условий для проживания граждан», — отмечается в материале.

К 2030 году продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. Кроме того, процент граждан, которые регулярно занимаются спортом, должен составить 70%. В сравнении с 2017 годом уровень бедности планируется сократить в два раза.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.