РИАМО - 21 июл. За неделю в Москве выпало 40-45 миллиметров осадков, что составляет 44% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

С начала месяца в городе выпало уже более 104% месячной нормы осадков, которая составляет 94 миллиметра.

«Средняя суточная температура воздуха стала ниже нормы, 16 и 17 июля отрицательная аномалия температуры воздуха оказалась ниже нормы на пару градусов», — говорится в материале.

В Московском регионе прогнозируется прохладная погода до конца недели. В столице и области будет холоднее, чем обычно, на 2-2,5 градуса.

Такая погода соответствует норме первой декады июня или середине августа.

До конца июля жары в Московском регионе не прогнозируется, но к концу месяца температурный фон вернется к норме.