РИАМО - 21 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Илья Гудков и гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого РЭО планирует инвестировать в подмосковные комплексы по переработке отходов (КПО) около 2,5 миллиардов рублей.

В рамках подписанного соглашения на КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе планируется увеличение мощности по переработке отходов на 600 тысяч тонн в год, по компостированию отходов — примерно на 180 тысяч тонн ежегодно. Аналогичные расширения запланированы на КПО «Юг» и «Дон» в Коломенском округе и Кашире.

«Это следующий шаг, который мы делаем в работе по созданию индустрии переработки отходов. Мы создаем КПО и закрываем полигоны. У нас осталось из 39 всего десять полигонов. Наша задача — до конца года их закрыть. Это соглашение позволяет перейти к промышленному извлечению и глубокой переработке сырья», — сказал Хромушин журналистам.

РЭО планирует инвестировать через меры поддержки (вхождение в уставный капитал - ред.) порядка 2,5 миллиардов рублей. Доля компании в уставных капиталах совместных предприятий не превысит 15%, уточнил представитель пресс-службы «РТ-Инвест».

Новые перерабатывающие производства позволят получать ПЭТФ-хлопья, которые используются в производстве бутылок для воды, упаковки, емкостей для бытовой химии, тканей и пленок.

К 2023 году на базе компании «РТ-Инвест» будет создана отрасль переработки полимеров с общими инвестициями в 50 миллиардов рублей, которая позволит создать более 3,5 тысяч новых рабочих мест и организовать переработку 4 миллионов тонн полимерных отходов в год.