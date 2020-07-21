РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий принял участие в турнире по шахматам, он сыграл партию с юным шахматистам, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Люберцах 20 июля прошел турнир под открытым небом, посвященный Международному дню шахмат. Турнир был организован в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

«Двадцать лучших шахматистов городского округа Люберцы встретились в интеллектуальных поединках. Мне тоже довелось принять участие в турнире – получил огромное удовольствие! Благодарю своего юного соперника Федора Фоменко за честную и красивую игру! Поздравляю всех причастных с праздником – Международным днем шахмат! Желаю интересных партий и сильных соперников!» – сказал Ружицкий.

Турнир посетил член Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Толмачев, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Люберцы, член регионального политсовета Александр Шлапак, исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир Беловодский, а также сторонники и активисты МГЕР.

В турнире могли принять участие все желающие. Первое место уверенно заняла Варвара Чекан: она выиграла 6 партий и сделала одну ничью. Второе место – у Александра Курдагия, третье – у Николая Евтиховича. В младшей группе лучшим стал Лев Фоменко, заслуженное второе место – у Арсения Мараканова и третье – у Федора Фоменко. Все призеры получили медали и грамоты участников турнира.

Международный день шахмат ежегодно отмечают 20 июля. Он проводится по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 года. По традиции в этот день профессионалы и любители данного вида спорта собираются в шахматных клубах, в которых проводятся турниры, лекции, мастер-классы и развлекательные мероприятия.