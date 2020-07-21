РИАМО - 21 июл. В поселке Архангельское в Красногорске заработал блошиный рынок с ретро-автомобилями и предметами по автотематике, рынок будет работать по субботам и воскресеньям, сообщила заместитель директора по организационным вопросам Музея техники Вадима Задорожного Марта Еременко.

«Идея давно витала в воздухе, потому что наш музей тематический. В нем можно увидеть предметы прошлых эпох, технику, машины, самолеты, бронетехнику и кучу мелочей», — сказала Еременко в эфире «Радио 1».

Она отметила, что, по задумке создателей рынка, посетители смогут найти там интересные вещи и вспомнить прошлое. Она отметила, что на рынке есть ретро-автомобили, произведения искусства, предметы, которые были в обиходе во время СССР, автомобильные номера.

Еременко добавила, что на минувших выходных на рынке было представлено около 10 машин. Среди них Buick 1959 года, «Запорожец», бордово-вишневая LADA Samara 1990 года и другие. Купить машины могут как обычные покупатели, так и коллекционеры.

Блошиный авторынок работает на территории Музея техники Вадима Задорожного, куда можно войти по билету на экспозицию. Рынок будет работать по субботам и воскресеньям до наступления холодов.