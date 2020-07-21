РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Мать ребенка, висевшего на карнизе многоэтажного дома в Подольске, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что на балконе в одном из домов по улице Ульяновых находится маленький ребенок, который перевешивается через край перил.

«До приезда сотрудников полиции ребенка помогли снять соседи, находящиеся этажом ниже. Мать ребенка открыла входную дверь спустя четыре часа после прибытия сотрудников полиции. Как установлено, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка», - сказала сотрудница.

По ее словам, в отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Двоих детей этой женщины в настоящее время разместили в Подольской детской городской больнице.