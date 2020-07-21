РИАМО - 21 июл. На железнодорожной линии между терминалами аэропорта Шереметьево начали строить второй путепровод, ОАО «РЖД» продолжает реализацию строительства железнодорожной ветви между Южным (ЮТК) и Северным (СТК) терминалами аэропорта, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в два этапа. На первом собираются возвести двухпутную железнодорожную линию длиной в 4,2 километра, которая пройдет вдоль летного поля и включит две железнодорожные эстакады в 600 метров и 1,4 тысячи метров, а также вокзального терминального комплекса.

«Реализация первого этапа позволит запустить поезда-шаттлы из Южного терминального комплекса в Северный с интервалом движения 15 минут», — говорится в сообщении.

Второй этап строительства предусматривает соединение новой линии, связывающей СТК и ЮТК, с Савеловским направлением Московской железной дороги. Это позволит запустить электропоезда от Москвы по двум маршрутам: к Южному и Северному терминалам соответственно.

В настоящее время уже завершено строительство первой эстакады длиной 600 метров, началась активная фаза работ по возведению второй.