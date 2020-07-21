РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили семь новых случаев Covid-19, за весь период пандемии число инфицированных в округе достигло 3 079, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.
«В Подмосковье за сутки выявлено 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3 079», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области зафиксировано 62 045 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 067 заболевших. Выздоровели и выписались 43 919 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
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Текстовая трансляция
21 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.
- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.
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