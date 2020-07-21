РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 июл. В городском округе Мытищи ликвидировали 26 незаконных водовыпусков в реку Клязьму, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье продолжается подготовка к реализации проекта «Расчистка реки Клязьмы от Пироговского водохранилища до пересечения с улицей Речная, Дачная города Королев Московской области». Одним из главных условий реализации проекта является ликвидация всех несанкционированных источников сброса сточных вод в Клязьму и ее притоки.

«В рамках подготовки к реализации проекта в городском округе Мытищи был разработан план мероприятий по снижению негативного воздействия на реку. На сегодняшний день в округе выявлены и затампонированы уже 26 стальных, бетонных и пластиковых водовыпусков, в том числе 10 – непосредственно в Клязьму и 16 – в ее приток, реку Чанку», – говорится в сообщении.

Одновременно администрация округа развернула широкую разъяснительную работу и призвала руководителей предприятий и организаций позаботиться об экологическом состоянии Клязьмы. В результате два несанкционированных водовыпуска были затампонированы силами предприятий, на территории которых они были обнаружены.