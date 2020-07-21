РИАМО - 21 июл. В столице, по данным метеостанции ВДНХ, с начала июля выпало 98 миллиметров осадков, что составляет 104,25% месячной нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

«Дожди небольшой и умеренной интенсивности, кратковременные или более продолжительные, в Московском регионе продолжатся в течение недели», — говорится в материале.

Средняя температура за 20 дней июля превысила норму на 1,4 градуса.

В Московском регионе небольшие дожди будут идти с 22 июля и до конца недели. Также прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.