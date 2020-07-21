РИАМО - 21 июл. Благоустройство пешеходной зоны под названием «Дорога к храму» перед строящимся храмом Вознесения Господня в Электростали идет согласно графику, работы проходят в центральном районе города на участке улицы Корешкова от улицы Николаева до улицы Чернышевского, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Два года назад, в день голосования 18 марта, электростальцы выбрали именно этот проект. Перед храмом будет благоустроенная площадь с фонтаном, скамейками и озеленением. Будет полностью заменено освещение, установят камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», — говорится в сообщении.

Проект также предусматривает замену инженерных коммуникаций, капитальный ремонт фасадов жилых домов вдоль будущей пешеходной зоны и облицовку натуральным камнем их цоколей. Всего на реализацию проекта выделено более 136 миллионов рублей из областного и местного бюджетов.

В настоящее время проходит установка бортовых камней, покрытия из брусчатки, песчаного и щебеночного основания, устройство оснований тротуаров и парковочных карманов.

На улице Николаева начался ремонт ливневого коллектора, что позволит избежать подтоплений во время проливных дождей.

Ярким объектом новой пешеходной зоны станет фонтан. Уже сейчас полным ходом идут земляные работы в зоне прокладки водопровода на улицах Корешкова и Чернышевского.

Дополнительную привлекательность пространству придаст сочетание двух знаковых элементов, предусмотренных проектом, – византийского орнамента во внешней отделке храма как христианского наследия и элементов электростальского герба – скрещенных атомов, символов атомной промышленности Электростали.

«Все всякого сомнения, храм Вознесения Господня – это центр притяжения горожан, и проект «Дорога к храму» позволит гармонизировать окружающее его пространство», — добавляется в сообщении.

Обустройство пешеходной зоны находится под особым контролем у временно исполняющей полномочия главы городского округа Электросталь Московской области Инны Волковой, которая еженедельно проводит выездные штабы по проверке хода работ.

«Основные вопросы по созданию пешеходной аллеи на улице Корешкова связаны с совмещением графиков инженерно-коммуникационных работ подрядчика, управляющей организации и Фонда капитального ремонта Московской области. Это очень важно, так как объем работ большой, и все они должны проводиться комплексно и в срок. Скоро здесь станет гораздо комфортнее. Прогуляться по новой пешеходной улице можно будет уже этой осенью», – отметила Волкова.