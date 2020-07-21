РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Полицейские Подольска задержали 21-летнего рецидивиста, который сдал в лобмард чужой ноутбук, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 42-летнего жителя округа о том, что неизвестный мошенническим путем завладел принадлежащим ему ноутбуком, который впоследствии сдал в ломбард. Общая сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 21-летнего уроженца Республики Саха. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», - говорится в сообщении.