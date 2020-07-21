РИАМО - 21 июл. На столичных природных территориях «Кузьминки-Люблино» зафиксировали стрекозу красотку-девушку, которая занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией – редкие или малочисленные виды, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«В кадр попалась красотка-девушка - небольшая стрекоза из семейства красоток. Изящный внешний вид этого насекомого полностью оправдывает свое название: тело самца сине-зеленое с металлическим отливом, самки – бронзово-зеленое», - говорится в сообщении.

Длина насекомого 45-49 миллиметров, размер крыла – 30 миллиметров. Стрекоза питается личинками насекомых и мелкими водными червями.

На территории Москвы эти стрекозы размножаются в основном в небольших реках и ручьях при обязательном наличии богатой водной растительности и прибрежных кустарников.