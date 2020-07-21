РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В подмосковном Подольске четырехлетняя девочка выпала из окна и повисла на парапете, ее спасли трудовые мигранты, которые поймали ребенка в растянутое внизу одеяло, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Трагедия произошла на улице Ульяновых.

«Четырехлетняя девочка выпала из окна и зацепилась за парапет на четвертом этаже. Ребенка чудом спасли трудовые мигранты из Узбекистана, сотрудники ЖЭКа. Они растянули внизу одеяло, на которое поймали девочку», - сказал свидетель.

По его словам, в это время мама ребенка спала пьяная в квартире.

«По данному факту проводится проверка», - отметила сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.