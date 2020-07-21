РИАМО - 21 июл. Возведение делового центра «Два капитана» в Красногорске завершено на 90%, к сентябрю будут закончены строительно-монтажные работы, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Общая строительная готовность - 90 %. В настоящее время на объекте продолжается внутренняя отделка помещений - коридоров и холлов, офисных помещений, монтаж инженерных систем. Завершается благоустройство территории», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что строительно-монтажные работы будут завершены к сентябрю, после чего последуют пусконаладка и испытание инженерных систем: настройка автоматики и систем управления инженерными сетями, комплексные испытания всей инженерной системы на ее соответствие параметрам проекта.

После этого деловой центр начнут оснащать мебелью и оборудованием, необходимым для обеспечения функционирования здания.

Бизнес-центр «Два капитана» расположен в Мякининской пойме рядом со зданием правительства Московской области.