РИАМО - 21 июл. Администрация отеля Radisson Blu Belorusskaya в Москве обвинила постояльца в дискредитации компании и пригрозила ему уголовным делом о распространении порногорафии за выложенную в соцсетях фотографию, сообщает The Village.

Дмитрий Денисов в апреле самоизолировался в номере элитного отеля Radisson в центре столицы. Деталями жизни молодой человек делился в Instagram и однажды выложил фотографию в красных трусах на фоне внутреннего убранства номера, отметив его знаком геолокации.

«Спустя три месяца руководство отеля потребовало от Дмитрия удалить публикацию, потому что она якобы дискредитирует компанию и «не соответствует стандартам бренда». На удаление поста мужчине дали сутки», — отмечается в материале.

Дмитрий отказался удалять фото, после чего отель пригрозил ему уголовным делом о распространении порно, заявив, что «подобные фотографии могут стать предметом разбирательства со стороны правоохранительных органов».

Примечательно, что к фотографиям девушек в нижнем белье, которые опубликованы в большом количестве в номерах отеля, у аккаунта Radisson нет претензий.

«За номер в отеле я заплатил своими деньгами и мои фотографии явно не попадают под распространение порнографии. Я останавливаюсь в Radisson не впервые и часто путешествую за границу. Для меня такое поведение со стороны отеля было просто неприемлемо», — заявил Дмитрий.

Мужчина рассказал, что у него есть аналогичные фотографии из престижных отелей Hilton и Hyatt, но ни один из них не угрожал ему в соцсетях и не требовал удаления отмеченного контента.

Представители сети Radisson Hotel Group в итоге признали, что их сотрудник допустил ошибку в коммуникации с гостем. Как уточняется, постояльцу направили некорректное сообщение «вследствие внутреннего недопонимания».

«Руководство отеля напрямую связалось с гостем и принесло свои извинения за сложившуюся ситуацию», — заявили в пресс-службе отеля.

Уголовное дело завели после попытки москвича сжечь заживо своего оппонента>>