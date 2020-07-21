РИАМО - 21 июл. Следственный отдел ОМВД России по городскому округу Луховицы завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная охота», двоим мужчинам за охоту на рысей грозит лишение свободы на срок до 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.



«В январе в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о том, что в поселке Белоомут в автомобиле УАЗ обнаружены туши двух рысей обыкновенных, занесенных в Красную книгу Московской области. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



Она добавила, что к охоте оказались причастны 55-летний житель Егорьевска, работавший егерем Белоомутского охотничье-рыболовного хозяйства, и 42-летний житель Москвы.



Ущерб государству составил 560 тысяч рублей.



Материалы дела направили в суд. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 5 лет.