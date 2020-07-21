РИАМО - 21 июл. В Коломенском городском округе поставили на кадастровый учет особо охраняемую рекреационную зону «Коробчеевская», которая включает природные комплексы левобережья реки Оки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Территория расположена между селами Коробчеево, Троицкие озерки и Окой.

«Общая площадь «Коробчеевской» превышает 42 гектара, однако на этом сравнительно небольшом участке отмечено необычайное видовое разнообразие: не менее 230 видов сосудистых растений, а также 58 видов позвоночных животных», - говорится в сообщении.

На территории можно найти флору и фауну из Красной книги Московской области. Среди них 11 видов растений, 5 видов бабочек, а также прыткая ящерица и птицы - луговой лунь, обыкновенный осоед и черный коршун.

По заключению специалистов, главными источниками негативного воздействия на рекреационную зону являются неконтролируемая рекреация, заезд транспорта, стихийные парковки в прибрежных зонах, сброс бытового мусора.

Режим особой охраны предусматривает запрет на разбивку бивуаков и туристических стоянок, разведение костров, заезд и стоянку автотранспорта.