РИАМО – 21 июл. Земельный контроль Подмосковья выявил борщевик на 69 тысячах гектаров земли, в регионе продолжается активная работа по выявлению этого растения и принятию мер по его ликвидации, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Больше всего борщевика выявили в следующих городских округах: в Рузском – свыше 10 тысяч гектаров, в Клину – свыше 7 тысяч гектаров, в Дмитровском – 4,6 тысячи гектаров, в Егорьевске – свыше 3,7 тысячи гектаров и в Солнечногорске – 3,7 тысячи гектаров.

«С начала года земельные инспекторы обнаружили борщевик на 69 тысячах гектаров и начислили 13,7 миллиона рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с растением», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

До 1 августа земельный контроль должен закончить осмотры всех участков, на которых есть риск возникновения опасного растения, и передать дела в административные комиссии округов для принятия мер.

«Важно, чтобы каждый правообладатель принимал меры против распространения борщевика. Эта обязанность прописана законодательно и чревата штрафными санкциями, которые не отменяют ликвидации опасного растения. Если правообладатель не знает, что делать, всегда можно позвонить на горячую линию по борщевику, которая работает в Подмосковье, и специалисты подскажут. Главное – не оставлять эту проблему без внимания», – добавила министр.

Обрабатывать борщевик нужно, когда растение маленькое – не выше 30 сантиметров. Бороться с сорняком можно тремя способами: механическим – косить и выкапывать корневую систему растения, химическим – обрабатывать гербицидами, агротехническим – обрабатывать почву, сеять многолетние травы.

Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое сорное растение. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.

Штрафы за непроведение мер по удалению борщевика для физических лиц составляют 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, а для юридических лиц – 150 тысяч – 1 миллион рублей.

Штрафы за борщевик: сколько придется заплатить за сорняк в Подмосковье>>