РИАМО - 21 июл. Сотрудники правоохранительных органов назначили проверку после падения мужчины из окна второго этажа в Таганском районе Москвы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел рано утром 20 июля. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

«Установлено, что гражданин выпал из окна лестничной площадки, расположенной на втором этаже дома», - сказал собеседник агентства.

У пострадавшего диагностировали перелом костей лицевого скелета, ушибленную рану головы и алкогольное опьянение.