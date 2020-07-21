РИАМО – 21 июл. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем Дейвисон Фигередо хочет разделить октагон с чемпионом легчайшего веса из России Петром Яном, сообщает Газета.ru.

Спортсмен из Бразилии собрался обладать поясами в двух весовых категориях. Он сообщил, что будет тренироваться еще более упорно.

«Я из тех людей, которые никогда не сдаются. Чтобы оказаться здесь, я прошел через множество трудностей. В случае если мне предложат такой супербой, то я приму его», — сказал Фигередо.

Петр Ян — российский боец смешанных боевых искусств. На турнире UFC 251, который состоялся 12 июля, Ян победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.