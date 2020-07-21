РИАМО - 21 июл. Инспекторы эконадзора проконтролировали ситуацию в деревне Еремеево городского округа Истра, где местные жители пожаловались на ограничение доступа к реке Дарье, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе проверки выяснилось, что на одном из земельных участков в коттеджном поселке был установлен забор из металлической сетки, в результате чего жители не могли пройти к излюбленным местам отдыха.

«Собственник участка был оштрафован, и уже в ходе контрольно-надзорного мероприятия организовал работы по демонтажу ограждения», - говорится в сообщении.

В настоящее время доступ к Дарье ничто не ограничивает.