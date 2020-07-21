РИАМО - 21 июл. В полицию сообщили о ножевом ранении в 5-ом квартале Капотни, пострадал безработный житель, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции во дворе дома обнаружен неработающий, проживающий в Москве, 5-й квартал Капотни», - сказал собеседник агентства.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

Кроме того, правоохранители задержали неработающего местного жителя, которого изобличили в том, что он во время конфликта ножом нанес потерпевшему удар в область живота.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.