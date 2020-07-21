РИАМО - 21 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера службы доставки, которого подозревают в причинении огнестрельного ранения студенту второго колледжа в столичном Строгине, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 20 июля. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции, обнаружили молодого человека с огнестрельными ранениями левой руки, правой ноги и бедра. Пострадавшего госпитализировали.

«Установлено, что 20 июля в 01:00, по адресу: Москва, улица Исаковского, дом 28, корпус 1 между пострадавшим и курьером службы доставки произошел словесный конфликт, переросший в драку», - сказал собеседник агентства.

Во время перепалки курьер из огнестрельного оружия выстрелил несколько раз и скрылся. Позже злоумышленника задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.