РИАМО - 21 июл. Учительница русского языка Татьяна Гартман на видео разобрала все ошибки, которые часто допускает популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению преподавателя, Ивлеева неправильно ставит ударение в слове «исчерпать». В этом слове ударение нужно ставить на второй слог, как и в слове «включенный». Кроме того, учительница обратила внимание, что слово «крайний», которое употребляет Ивлеева вместо слова «последний», не соответствует литературной норме.

«Многие избегают слова последний по двум причинам. Во-первых, у слова «последний» есть негативное значение — низший в ряду подобных, например, «последний негодяй» или «ругать последними словами»», — сказал Гартман.

Также она напомнила, что многие не употребляют это слово из суеверных побуждений.