РИАМО - 21 июл. В полицию Москвы обратилась пенсионерка и заявила о краже принадлежащих ей денежных средств с ее банковского счета, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.



«Установлено, что в период с 16 июля по 19 июля неизвестный неустановленным способом совершил кражу с банковской карты денежных средств в сумме 1,4 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.



Пострадавшая – 1926 года рождения. Правоохранители проводят проверку по данному поводу.