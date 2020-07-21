РИАМО - 21 июл. Людям с очень светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками, рыжеволосым и истинным блондинам нельзя загорать, сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов.

«У них загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог. Ожог вызывает фазу острого воспаления, затем возникают мутации в клетках кожи (их генетические перестройки), что может привести с течением времени, через 20-40 лет, к развитию злокачественной опухоли – меланомы или рака кожи», — сказал Титов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что меланома среди онкологических заболеваний кожи становится причиной смерти в 80% летальных исходов от новообразований в этой группе.

По словам Титова, загар малополезен. Например, в Германии и некоторых штатах США до 18 лет загорать запрещено. Специалист отметил, что при формировании загара кожа проходит через фазу термического ожога.

«Покраснение кожи – ожог первой степени, а образование волдырей – ожог второй степени», — объяснил Титов.

После ожога в коже погибают иммунные клетки, снижается ее эластичность, наступает преждевременное старение, то есть появляются морщины, пигментные пятна и возникает сухость кожи, уточнил Титов. Иммунитет человека снижается на какое-то время при большом солнечном ожоге.

Эксперт считает, что перед входом в солярий нужно выставлять таблички с предупреждением об онкологии, как на пачках сигарет.

«Сигареты вызывают рак легкого и ряд других видов рака, и вы предупреждены. Соответственно на входе в солярий тоже надо написать: у светлокожих людей при чрезмерном загаре спустя время может развиться онкологическое заболевание кожи», — подчеркнул врач.

Он предупредил, что недобросовестные спа-салоны могут не выполнять ГОСТ по замене ламп. Если их вовремя не менять, что ультрафиолетовое излучение будет более интенсивным, а за маленький отрезок времени можно будет получить большую дозу ультрафиолета.