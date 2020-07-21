РИАМО - 21 июл. Проведение концертов возобновится с 1 августа в столичном Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Субтропической оранжерее с орхидеями, пальмами и магнолиями, говорится в сообщении пресс-службы сада.

В августе можно будет насладиться музыкой из фильма «Властелина колец», мультфильмов Миядзаки, а также послушать хиты группы Queen на струнных и ударных. Кроме того, появится возможность насладиться симфоническими рок-хитами, классической музыкой, фестивалем джаза, мелодиями из солнечной Грузии и другими мелодиями.

«Утопающая в зелени Субтропическая оранжерея в «Аптекарском огороде» - одна из самых атмосферных площадок в Москве. Начало концертов - в 21:00», - говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия гарантируют соблюдение всех установленных норм с заполнением зала на 50%.

Билеты на концерты дают право посещения всех выставок и экспозиций в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Из-за распространения коронавируса проведение концертов в «Аптекарском огороде» прервалось в середине марта. Летний концертный сезон с выступлениями под открытым небом оказался фактически сорванным.