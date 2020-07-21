РИАМО - 21 июл. Аукцион на возведение очистных сооружений объявили в Истре, завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство очистных сооружений в городском округе Истра», - сообщила председатель комитета Елена Волкова.

Комплексные очистные сооружения производительностью 1 тысяча кубических метров в сутки для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод будут расположены в деревне Лечищево.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Истра.