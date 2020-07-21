РИАМО - 21 июл. В микрорайоне Подрезково городского округа Химки продолжается строительство учебной пристройки к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», пристройка готова на 75%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте сейчас 225 человек. Ведется внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Темп работ высокий. Ввод в августе», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый корпус рассчитан на 450 учащихся. В нем разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей к корпусу территории оборудуют спортивный блок с площадками для командных игр, а также места для отдыха. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.

Генподрядчиком выступает компания ООО «Стройкапиталинвест».