РИАМО (МЫТИЩИ) – 21 июл. В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в период по 26 июля проводится профилактическая операция «Тахограф», сообщается на сайте администрации горокруга.

Тахограф – это техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств.

«В соответствии с требованиями приказа Минтранса России №273 от 21 августа 2013 года «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами» автобусы и грузовики, находящиеся в эксплуатации у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, подлежат оснащению тахографами. В соответствии со статьей 11.23 КоАП РФ, управление транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров без тахографа влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Размер штрафа для должностных лиц составит от 7 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц – от 7 до 10 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 15 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.