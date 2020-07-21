РИАМО – 21 июл. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев отправил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением об единовременной выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что у многих пожилых россиян во время пандемии коронавируса увеличились затраты на медикаменты.
По мнению Хамзаева, многие пенсионеры сейчас вынуждены тратиться на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.
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