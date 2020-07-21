РИАМО – 21 июл. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев отправил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением об единовременной выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что у многих пожилых россиян во время пандемии коронавируса увеличились затраты на медикаменты.

«В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 тысячи рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», - написано в письме.

По мнению Хамзаева, многие пенсионеры сейчас вынуждены тратиться на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.