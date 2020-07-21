РИАМО - 21 июл. Объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения площадью 33,3 квадратных метра на северо-востоке Мытищ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится на 11 этаже многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными объектами соцкультбыта.

«Начальная цена продажи оценивается в 2 068 333 рубля. Аукцион пройдет на Электронной торговой площадке (www.rts-tender.ru) 19 августа 2020 года», - говорится в сообщении.

Номер процедуры 37897.