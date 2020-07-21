РИАМО - 21 июл. В Московской области уже собрали свыше 860 тонн клубники, лидер по сбору — ЗАО «Совхоз имени Ленина», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Из-за излишней влаги в грунте в этом году нежные ягоды клубники сложно завязываются, медленно поспевают и немного теряют вкус. Дожди прибавили нашим сельхозпроизводителям хлопот по сохранению урожая, но ягоды много, и сбор урожая в области продолжается. На сегодняшний день сельхозпредприятия Подмосковья собрали 862,5 тонн клубники», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в «Совхозе имени Ленина» собрали 710 тонн, вторым по показателям стала Луховицкая «Русская ягода» — 115 тонн, также 22 тонны собрали в Институте садоводства и питомниководства. Урожай в хозяйстве «Непецино» Коломенского городского округа составил около 11,5 тонн.

По словам Разина, самую дешевую клубнику предлагают хозяйства «Русская ягода» и «Непецино» — по 250 рублей за килограмм.

Он отметил, что купить клубнику можно напрямую у производителей по более низкой цене, в розничных сетях, на ярмарках выходного дня, на рынках региона и столицы.

Собирать клубнику в Московской области будут до августа.