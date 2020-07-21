РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 июл. В подмосковных Котельниках к административной ответственности в ходе рейда ГИБДД привлекли двух водителей за нарушение правил перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники дорожно-патрульной службы совместно с инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» вблизи крупного торгово-развлекательного центра провели оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Оно направлено на пресечение нарушений правил перевозки детей и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

«За время проведения мероприятия к административной ответственности привлекли двух водителей, нарушивших требования к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения», - говорится в сообщении.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД напомнили водителям о правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров в автотранспорте и правилах выбора детских кресел и вручили им памятки. Также они предупредили о недопущении оставления ребенка одного в транспортном средстве в жаркую погоду.