РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июл. Управление ЗАГС в городском округе Мытищи вручает подарочные наборы с сервизом юбилярам семейной жизни, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинское управление ЗАГС приглашает супругов, сумевших пронести свою любовь через долгие годы, отметить юбилей семейной жизни в торжественной обстановке.

«Юбиляры семейной жизни, прожившие в браке 50, 55, 60, 65, 70 и каждые последующие 5 лет, зарегистрировавшие брак в органе ЗАГС Московской области и зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории Подмосковья не менее 10 лет, вправе обратиться за предоставлением подарочного набора в Мытищинское управление ЗАГС в срок не ранее 1 месяца до наступления юбилейной даты и не позднее 12 месяцев после ее наступления», - говорится в сообщении.

В подарочный набор входят: сервиз и поздравительный адрес губернатора Московской области. Годовщина совместной жизни – особенный и неповторимый праздник. Каждый может сделать замечательный подарок для своих родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, при проведении мероприятия в органе ЗАГС необходимо выполнять требования по использованию средств индивидуальной защиты (перчатки, маски). Кроме того, в настоящее время действует ограничение по одновременному нахождению в зале торжественных церемоний - не более 10 человек.