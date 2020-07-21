РИАМО - 21 июл. Жалобу на несоблюдения сроков отключения горячей воды можно оставить на интерактивной карте плановых отключений, операторы круглосуточно мониторят обращения граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Отключения горячего водоснабжения в регионе начались со 2 июля, они продлятся до конца лета.

«Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволит избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», - подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Интерактивную карту плановых отключений горячей воды посетили больше 471 тысячи пользователей, из них 331 тысяча с мобильного устройства, свыше 140 тысяч со стационарного компьютера.

Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов. Перейти на карту можно с помощью QR-кода (сканирование кода камерой мобильного телефона перенаправляет на Интерактивную карту плановых отключений).

Интерактивная карта плановых отключений была разработана и запущена министерством энергетики Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева с 26 мая 2020 года. На карте отображены графики отключения ГВС по каждому из многоквартирных домов.

Чтобы посмотреть график плановых отключений ГВС нужно кликнуть на свой дом на интерактивной карте. В режиме «Фильтры» любой житель может отобрать многоквартирный дом и проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения.