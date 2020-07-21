РИАМО - 21 июл. В Московской области за прошедшие сутки в 23 округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе выявили 62 045 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-2019.

Ни одного нового случая инфицирования коронавирусом не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Волоколамском, Дмитровском, Коломенском и Пушкинском округах, Молодежном, Домодедове, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лыткарине, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Ступине, Черноголовке, Чехове и Шаховской.

За сутки 15 случаев коронавируса выявили в Мытищах, 11 — Люберцах, девять — в Одинцове, восемь — в Щелкове, по семь — в Балашихе, Красногорске и Ленинском округе, шесть — в Наро-Фоминском округе, по пять — в Богородском округе, Лотошине, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, по четыре — в Королеве, Химках и Шатуре.

По три случая заражения выявили в Котельниках, Можайском округе, Озерах, Раменском, Серпухове, Солнечногорске, Электростали. По два новых случая — в Дзержинском, Дубне, Егорьевске, Истре, Клину, Лобне, Луховицах, Рузском округе.

По одному случаю зафиксировали в Воскресенске, Долгопрудном, Жуковском, Ивантеевке, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Подольске, Реутове, Фрязине, Электрогорске.

В Подмосковье с начала пандемии выздоровели 43 919 человек, 1067 человек скончались.

В регионе работает горячая линия: 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

21 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 842 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 149 случев заражения. В Москве - 602 случаев.

- В Минобороны сообщили о готовности первой отечественной вакцины от Covid‑19. Добровольцы, на которых она проверялась, получили иммунитет от коронавируса и уже выписаны домой.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4331 человек.